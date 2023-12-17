Военная хроника: около 20 членов ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область

Украинская ДРГ попыталась прорваться через границу с Россией в районе Теребрена Белгородской области, в составе группы было около 20 боевиков, но подобраться вплотную не вышло — диверсантов обнаружили, и начался бой, сообщает Военная хроника.
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