Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»

«Ойлерс» уступили «Кэпиталс» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Во время результативной атаки канадского клуба на лед выбросили тарелку с начос (закуска из мексиканской кухни в виде чипсов из кукурузной тортильи с различными добавками – Спортс’‘) – она упала в зоне «столичных».