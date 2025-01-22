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Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»

«Ойлерс» уступили «Кэпиталс» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  Во время результативной атаки канадского клуба на лед выбросили тарелку с начос (закуска из мексиканской кухни в виде чипсов из кукурузной тортильи с различными добавками – Спортс’‘) – она упала в зоне «столичных».

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