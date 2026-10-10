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Царьград

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Академик РАН Лукьянов заявил об отсутствии гена бессмертия

Академик РАН Лукьянов заявил об отсутствии гена бессмертия

Академик РАН Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета, заявил, что гена бессмертия в природе нет.

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