Разработчики ИИ занялись уничтожением книг

Ведущие технологические компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), массово скупают у букинистов бумажные книги, чтобы обучать на них свои нейросети, а после этого фактически уничтожают миллионы томов в связи с особенностями технологии их сканирования.