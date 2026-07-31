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Разработчики ИИ занялись уничтожением книг

Разработчики ИИ занялись уничтожением книг

Ведущие технологические компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), массово скупают у букинистов бумажные книги, чтобы обучать на них свои нейросети, а после этого фактически уничтожают миллионы томов в связи с особенностями технологии их сканирования.

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