Разработчики ИИ занялись уничтожением книг

Ведущие технологические компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), массово скупают у букинистов бумажные книги, чтобы обучать на них свои нейросети, а после этого фактически уничтожают миллионы томов в связи с особенностями технологии их сканирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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