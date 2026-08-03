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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»

Боец UFC Майкл Моралес считает, что Ислам Махачев победит Иэна Гэрри в предстоящем поединке 16 августа на UFC 330.

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