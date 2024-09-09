Украинский мобилизованный рассказал о предательстве в ВСУ

58-летний мобилизованный рассказал, как сослуживцы бросили его под Сергеевкой 58-летнего Вячеслава Аржакова, мобилизованного в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сослуживцы бросили одного под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР).