Вслед за Мексикой Канада вводит против США ответные пошлины

Канада уверенно выступает против новых торговых барьеров, установленных США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно заявил о введении ответных мер после того, как президент США Дональд Трамп утвердил пошлины в размере 25% на канадские и мексиканские товары.
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