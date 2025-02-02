Вслед за Мексикой Канада вводит против США ответные пошлины

Канада уверенно выступает против новых торговых барьеров, установленных США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решительно заявил о введении ответных мер после того, как президент США Дональд Трамп утвердил пошлины в размере 25% на канадские и мексиканские товары.