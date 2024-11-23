Опубликованы кадры с якобы российской БРСД «Орешник», хотя фактология может говорить о полёте грузового космического корабля

Алексей Кузнецов

А вообще, такой покрытый плазмой предмет получается при входе чего либо а плотные слои атмосферы(будто несгоревшие ещё остатки чего либо из космоса ,либо боевые блоки баллистических ракет(всякая баллистическая пакета совершает суборбитальный космический полёт)) ,а космические грузовые корабли сводят с орбиты так,чтобы та малая их часть ,что не успела сгореть .Упала в южной часим Тихого океана в районе редко посещаемом кораблями .А не так,чтоб обломки на Днепропетровск упали.