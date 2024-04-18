День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

Сегодня в Российской Федерации отмечается День воинской славы в память о знаменитом Ледовом побоище.
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