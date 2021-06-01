Ленинградская область вошла в десятку самых социально и экономически развитых регионов России

Ленинградская область вошла в десятку самых экономически и социально развитых регионов России. В рейтинге агентства РИА Рейтинг, оценивающего состояние социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2020 года, она заняла восьмое место.
Ленинградская область вошла в десятку самых экономически и социально развитых регионов России. В рейтинге агентства РИА Рейтинг, оценивающего состояние социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2020 года, она заняла восьмое место.
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