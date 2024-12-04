Законные власти Грузии наконец-то приступили к жёстким действиям в отношении лидеров прозападной оппозиции.
В Грузии взяли одного из вожаков майдана — медиаменеджера, содомита и члена клуба «Что? Где? Когда?»
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Эти клубики...Что КВН...что (Что,Где,когда)...Рассадники либерализма и мерзости...Один каналТВ ТНТ чего стоит...Занимали места в институтах... А стали клоунами, как ЗЕ...И ПОДЛЕЦАМИ.
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
... надежды юношей питают, эти уже 08.08.08 показали свое гнилое нутро...
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4 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Вот что образование американское с людьми творит! В предателей малообразованных превращает! Наша падаль чиновничья тоже стремится детей выучить за границей, да вот беда, придут они домой злобными и тупыми разрушителями. Развалят стану и станут «капо» (надсмотрщики в концлагерях». Их американские хозяева тому и учат, Американский Хозяин не потерпит, чтобы науськанные шестерки стали властью в России, равно и в Грузии, только шестерками и подстилками! Это мы и видим уже в Грузии! Я даже с пониманием отношусь к Сталину, что падаль болтливую грохнул в период репрессий, а иначе и страны могло не быть. Напомню: Оппозиция - изобретение падали для тупого быдла, даже если быдло с образованием и учеными степенями, а некоторые и при должностях!
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1 час.
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