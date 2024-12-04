В Грузии взяли одного из вожаков майдана — медиаменеджера, содомита и члена клуба «Что? Где? Когда?»

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Вячеслав Зязев

Вот что образование американское с людьми творит! В предателей малообразованных превращает! Наша падаль чиновничья тоже стремится детей выучить за границей, да вот беда, придут они домой злобными и тупыми разрушителями. Развалят стану и станут «капо» (надсмотрщики в концлагерях». Их американские хозяева тому и учат, Американский Хозяин не потерпит, чтобы науськанные шестерки стали властью в России, равно и в Грузии, только шестерками и подстилками! Это мы и видим уже в Грузии! Я даже с пониманием отношусь к Сталину, что падаль болтливую грохнул в период репрессий, а иначе и страны могло не быть. Напомню: Оппозиция - изобретение падали для тупого быдла, даже если быдло с образованием и учеными степенями, а некоторые и при должностях!