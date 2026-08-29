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Царьград

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В Венгрии назвали Россию угрозой и очень удивились ответной реакции

В Венгрии назвали Россию угрозой и очень удивились ответной реакции

В России намекнули Будапешту на остановку поставок энергоносителей, налаженных при Орбане.Венгрия официально определила Россию как угрозу национальной безопасности и европейскому порядку.

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