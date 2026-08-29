В России намекнули Будапешту на остановку поставок энергоносителей, налаженных при Орбане.Венгрия официально определила Россию как угрозу национальной безопасности и европейскому порядку.
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Еще пионеров на крестный ход не дадут. Потрепятся. Не оставлять же хохлов без света?
Девочка созрела. Вот только бы все не закончилось 701 китайским предупреждением.