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Сергей Юран: «Много разговоров про расширение, но «Химок» это не должно касаться, мы работаем сами»

Сергей Юран прокомментировал первую с октября победу «Химок» в РПЛ. Подмосковная команда обыграла «Урал» в гостях в 22-м туре чемпионата России (1:0).

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