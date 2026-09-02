Исследователь из Дублина объяснил, почему стоит жить как бухгалтер

Бухгалтерский учет традиционно ассоциируется с финансовыми расчетами и строгой рутиной, однако исследователь из Дублина Джек Кэмпбелл предлагает рассматривать его шире — как универсальный язык коммуникации, который присутствует в повседневной жизни каждого человека.