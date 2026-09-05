«Краснодар» упустил преимущество в два мяча против «Крыльев Советов» и впервые потерял очки в РПЛ

В матче 7-го тура РПЛ сезона-2026/27 «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью.В матче 7-го тура РПЛ сезона-2026/27 «Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью.
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