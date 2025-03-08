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HR-специалист рассказала, как правильно просить повышения зарплаты

HR-специалист рассказала, как правильно просить повышения зарплаты

Запрос на повышение зарплаты – важный шаг в карьере, требующий подготовки и правильного подхода. HR-директор OPEN Group Валерия Доманская рассказала «Ленте», как сотрудникам правильно вести разговор с руководством, чтобы увеличить шансы на успешный исход.

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