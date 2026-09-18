В Тазовском сгорел многоквартирный дом – жителей разместили в ПВР

В Тазовском власти разбираются с последствиями ночного пожара в многоквартирном доме. Напомним, в ночь на 18 сентября в доме № 41 по улице Пушкина произошел пожар.
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