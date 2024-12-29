Нарколог Масякин: норма алкоголя в день составляет не больше 1–1,5 бокала вина или 1–2 банки пива

Новый год — праздник, который сопровождается большим количеством еды и напитков. Главный нарколог Москвы Антон Масякин рассказал, как определить свою меру спиртных напитков и что делать, если выпил слишком много, передала «Вечерняя Москва».
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