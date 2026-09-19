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Царьград

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17-летний кадет из Челябинска объяснил, почему заставил родителей пойти на выборы

17-летний кадет из Челябинска объяснил, почему заставил родителей пойти на выборы

Марк Тарасов, 17-летний учащийся прокурорского класса лицея № 148 Челябинска, в прямом эфире «Гранада ТВ» из Центра общественного наблюдения рассказал о своём отношении к выборам и работе волонтёров.

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