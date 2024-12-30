Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нацист «Айдара» – крымчанам: «Хотели камни с неба – ловите «Хаймарсы»

Нацист «Айдара» – крымчанам: «Хотели камни с неба – ловите «Хаймарсы»

Крымчане, которые в 2014 году захотели вернуться в Россию, теперь защищают свой выбор «на линии Суровикина», Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Сергей Догадин
Тут такой случай, что об излечении и речи быть не может. Если только клизмы с карболкой попробовать.
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9 час.
дядя Вася
Лучше ампутация, чревовещательного органа.
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9 час.
Сергей Догадин
Нет. Этого явно будет недостаточно.
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6 час.

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