Вероника Кастро: Путь из бедности к мировой славе и семейным испытаниям

Вероника Кастро — звезда "Дикой розы", покорившая мировую сцену. Узнайте о её пути из бедности к славе, сложных отношениях с сыновьями и непростой личной жизни, развернувшейся на фоне мексиканских телесериалов и шоу-бизнеса.