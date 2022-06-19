Видео нокаута в бою Бетербиев – Смит

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В Нью-Йорке состоялся вечер бокса компании Top Rank. В главном событии вечера чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев нокаутировал во втором раунде Джо Смита-младшего и овладел его поясом WBO.