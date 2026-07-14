«Почти законное мошенничество». Как Трамп заработал $1,4 млрд на криптоинвесторах

Я прочитал эту новость и несколько раз перечитал цифры, думая, что ошибся. Почти миллион инвесторов — а именно 988 905 человек — потеряли в совокупности $3,81 млрд**, вложившись в мемкоин Дональда Трампа.
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