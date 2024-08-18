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Боец «Азова» в плену оценил потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Курской области России, сообщил на допросе пленный боец батальона «Азов», который является запрещенной в России  украинской нацистской и террористической организацией.

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