Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Курской области России, сообщил на допросе пленный боец батальона «Азов», который является запрещенной в России украинской нацистской и террористической организацией.
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