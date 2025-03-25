Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева при выезде из Молдавии

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали при выезде из Молдавии вечером в аэропорту Кишинева на 72 часа сотрудники Национального антикоррупционного центра, 25 марта сообщает пресс-служба ведомства.
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