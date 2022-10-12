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Еще не раз потрясет кинематограф: актер Алексей Маклаков о режиссере Олеге Трофиме

Еще не раз потрясет кинематограф: актер Алексей Маклаков о режиссере Олеге Трофиме

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и музыкант Олег Трофим родился 12 октября 1989 года. В день рождения через ФАН именинника поздравил советский и российский актер театра и кино, певец, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Маклаков.

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