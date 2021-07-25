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Вирусологи заявили о недостаточности данных о заразности «гамма»-вариантом COVID-19 среди привитых

Вирусологи заявили о недостаточности данных о заразности «гамма»-вариантом COVID-19 среди привитых

Российские ученые Лариса Попович и Алексей Аграновский заявили в беседе с журналистами, что о штамме коронавируса "гамма" известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых.

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