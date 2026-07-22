«Многие сегодня проснутся банкротами»: бизнесмены, чьи товары были на сгоревшем складе Wildberries, потеряли большие деньги из-за нового договора компании

«Многие сегодня проснутся банкротами»: бизнесмены, чьи товары были на сгоревшем складе Wildberries, потеряли большие деньги из-за нового договора компанииКраснодарские продавцы, которые торгуют товарами через маркетплейс, подсчитывают убытки после пожара на складе Wildberries.