«Это только начало»: Ford — о первой победе с Red Bull в Формуле 1

Getty Images / Red Bull Content PoolПобеда Макса Ферстаппена на Гран При Бахрейна, прошедшем в Малайзии, стала первым успехом для голландца в 2026 году, первой победой для австрийского коллектива в сезоне и первым успехом силового агрегата Ford на болиде Red Bull Racing.
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