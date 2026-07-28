НАБУ провело обыск в рамках дела о вероятном обогащении Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 июля провели обыск в рамках уголовного производства о вероятном незаконном обогащении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пока ещё посла Украины в США Ольги Стефанишиной.