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НАБУ провело обыск в рамках дела о вероятном обогащении Стефанишиной

НАБУ провело обыск в рамках дела о вероятном обогащении Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 июля провели обыск в рамках уголовного производства о вероятном незаконном обогащении бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пока ещё посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

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