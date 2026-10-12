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«Не позорьте сильный пол, мужчины. Платите»: Родион Газманов объяснил, кто должен платить в ресторане

«Не позорьте сильный пол, мужчины. Платите»: Родион Газманов объяснил, кто должен платить в ресторане

Певец Родион Газманов высказался в личном блоге о том, кто должен оплачивать счет в ресторане, если мужчина пригласил женщину на свидание.

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