О проектах советских тяжёлых крейсеров с 220-мм орудиями Крейсера проекта 66 планировалось вооружить 220-мм орудиями, каковые ни в российском, ни в советском ф.
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О проектах советских тяжёлых крейсеров с 220-мм орудиями Крейсера проекта 66 планировалось вооружить 220-мм орудиями, каковые ни в российском, ни в советском ф.
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