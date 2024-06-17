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Западные компании, сбежавшие из России, тайком возвращаются. Тихо, без аноносов

Западные компании, сбежавшие из России, тайком возвращаются. Тихо, без аноносов

Не знаю, читали вы эту новость, или нет, но всем известная компания Кока-Кола, которая чуть ли не больше всех орала, что не будет работать в "тоталитарном мордоре", вновь регистрирует свои товарные знаки а нашей стране.

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Комментарии
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Любовь Конина
Зачем их продукцию покупать, если она приносит вред?
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1 час.
николай ткаченко
Инерция с девяностых. Тогда молились на все западное.  В катоновую дерюгу до сих пор рядяца.
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1 час.
николай ткаченко
На день рождения не поздравляли, а хепи пёздали.
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