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Захарова пошутила о «реалистичной дате» парламентских выборов в Германии

Захарова пошутила о «реалистичной дате» парламентских выборов в Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал 23 февраля «реалистичной датой» для новых парламентских выборов в государстве.

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