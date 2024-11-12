Захарова пошутила о «реалистичной дате» парламентских выборов в Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал 23 февраля «реалистичной датой» для новых парламентских выборов в государстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии