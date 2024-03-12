В районном Дворце культуры «Победа» проходит отчет главы Новоаннинского муниципального района Н.С. Моисеева перед жителями Новоаннинского муниципального района за 2023 год.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В районном Дворце культуры «Победа» проходит отчет главы Новоаннинского муниципального района Н.С. Моисеева перед жителями Новоаннинского муниципального района за 2023 год.