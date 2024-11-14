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Предложенный Трампом на пост главы минюста США заявлял, что Киев не вернёт Крым

Предложенный Трампом на пост главы минюста США заявлял, что Киев не вернёт Крым

Мэтт Гетц не поддерживает политику демократов относительно украинского конфликта.Конгрессмен Мэтт Гетц, которого Дональд Трамп предлагает на пост главы минюста США, заявлял о недостижимости цели Украины по выходу Крыма из состава России.

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