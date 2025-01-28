Максим Фадеев объяснил, почему собрал новый состав группы Serebro без кастингов

Спойлер: продюсер побоялся, что на кастинг придут эскортницы. фото: кадр из клипаМакс Фадеев решил поотвечать на вопросы подписчиков в своем «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация), и тут, конечно, не обошлось без громких заявлений.