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  • Aнатолий Райков
    Туда поедут,только атлеты клопов кормить.На другое французы не способны,только там все фашисты собираются со всего мира.Мэр Парижа предуп...
  • Афонин Андрей
    Какой такой ОКР? У нас что, есть такие руководители - без флага и гимна?  Тогда он враг России!Глава ОКР упрекну...
  • Игорь Корнаковский
    Поздняков только сегодня понял куда он без мыла лезет сам  и стремится втащить российский спорт? Российскому фехтован...Глава ОКР упрекну...

Глава ОКР упрекнул МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа о россиянах

Глава ОКР упрекнул МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа о россиянах

Мэр Парижа заявила, что в городе не будут рады россиянам.фото: olympic.ru--> Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что МОК должен перенести Олимпийские игры из столицы Франции угроз в адрес российских спортсменов со стороны мэра Парижа Анн Идальго.

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Комментарии
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Игорь Корнаковский
Поздняков только сегодня понял куда он без мыла лезет сам  и стремится втащить российский спорт? Российскому фехтованию краснеть и краснеть за своего представителя во властных спортивных структурах. Впрочем порядочность и олимпийский титул далеко не всегда синонимы. Поздняков ярчайший пример этого
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19 час.
АА
Афонин Андрей
Какой такой ОКР? У нас что, есть такие руководители - без флага и гимна?  Тогда он враг России!
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18 час.

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