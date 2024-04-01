Мэр Парижа заявила, что в городе не будут рады россиянам.фото: olympic.ru--> Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что МОК должен перенести Олимпийские игры из столицы Франции угроз в адрес российских спортсменов со стороны мэра Парижа Анн Идальго.
Глава ОКР упрекнул МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа о россиянах
Комментарии
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Игорь Корнаковский
Поздняков только сегодня понял куда он без мыла лезет сам и стремится втащить российский спорт? Российскому фехтованию краснеть и краснеть за своего представителя во властных спортивных структурах. Впрочем порядочность и олимпийский титул далеко не всегда синонимы. Поздняков ярчайший пример этого
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19 час.
АА
Афонин Андрей
Какой такой ОКР? У нас что, есть такие руководители - без флага и гимна? Тогда он враг России!
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18 час.
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