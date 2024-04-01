Глава ОКР упрекнул МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа о россиянах

Игорь Корнаковский

Поздняков только сегодня понял куда он без мыла лезет сам и стремится втащить российский спорт? Российскому фехтованию краснеть и краснеть за своего представителя во властных спортивных структурах. Впрочем порядочность и олимпийский титул далеко не всегда синонимы. Поздняков ярчайший пример этого