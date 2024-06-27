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В ООН осудили атаку в Дагестане

В ООН осудили атаку в Дагестане

Там осудили произошедшее, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. В соответствующем заявлении сказано: «Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 24 июня».

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