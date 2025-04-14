Рязанцев предупредили об отключении горячей воды до 18 апреля

Горячей воды не будет с 14 по 18 апреля по следующим адресам: 4-я линия в домах №№ 1, 3; Либкнехта (Вознесенская) в домах №№ 9, 11, 13, 15; Гагарина в домах №№ 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 158; Грибоедова в домах №№ 3, 5, 7, 9; проспект Грибоедова в доме № 5; Дзержинского в домах №№ 24 корпус 1, 24/26; Есенина в домах №№ 36, 38; Подгорная в домах №№ 5, 15, 15б; Семена Середы в доме № 27; Стройкова в доме № 49; Щорса в домах №№ 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, а также в школе № 57 и детском саду № 116.