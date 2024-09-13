Курское вторжение превратилось для Зеленского в чемодан без ручки

Украина уже потеряла в боях в Курской области больше солдат, чем изначально туда вторгалось. Об этом в эфире телеканала «Красные линии» заявил военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии