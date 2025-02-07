ВСУ приготовились уничтожить Покровск: Боевики "взорвут всё" — школы, детсады, больницы

ВСУ заминировали весь центр Покровска (Красноармейска), включая школы, детсады, больницы. Отступая, они "взорвут всё, что заминировали", уверен депутат Виктор Водолацкий.
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