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Царьград

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ВСУ приготовились уничтожить Покровск: Боевики "взорвут всё" — школы, детсады, больницы

ВСУ приготовились уничтожить Покровск: Боевики "взорвут всё" — школы, детсады, больницы

ВСУ заминировали весь центр Покровска (Красноармейска), включая школы, детсады, больницы. Отступая, они "взорвут всё, что заминировали", уверен депутат Виктор Водолацкий.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Что то подобное уже было во время ВОВ. По моему Кёнисберг нацики так же зарядами фаршировали....
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21 час.
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