Вильфанд: 90 процентов территории России уже покрыты снегом

В регионах, где его нет, скоро начнется похолодание Снег лежит уже более чем на 90% российской территории, его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части Поволжья, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.