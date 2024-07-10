В эфире телеканала «Доктор» — новый проект «Под контролем»

На телеканале «Доктор» выйдут премьерные выпуски программы, в которой самые часто встречающиеся болезни разбираются экспертными врачами четко и подробно — так, чтобы даже те, кто далек от медицины, смогли понять механизм болезни и научиться его блокировать.