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12 новых умных светофоров появится в Барнауле на проспекте Ленина. Где именно?

12 новых умных светофоров появится в Барнауле на проспекте Ленина. Где именно?

Объекты установят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" В рамках создания интеллектуальной транспортной системы в Барнауле на проспекте Ленина обновят 12 светофорных объектов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

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