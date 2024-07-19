БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Базовые 10 пунктов миграционной политики, чтобы в итоге «они нас не заместили»

Базовые 10 пунктов миграционной политики, чтобы в итоге «они нас не заместили»

1) Мигранты — это ресурс, который нужно использовать исключительно ради выгоды государства и коренного населения.

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Комментарии
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А
Александр
Вот! Оказывается всё на поверхности. Только эти «задумчивые» (из ГД) на эту поверхность не вылезают. Склизко им. Да и обратно могут не впустить.
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