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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Сосед в трусах против чужих: Gennady — сумасшедший платформер, в который можно с...

Сосед в трусах против чужих: Gennady — сумасшедший платформер, в который можно с...

Сосед в трусах против чужих: Gennady — сумасшедший платформер, в который можно сыграть уже сейчасНа фестивале «Games From Russia 2025» в Steam была представлена Gennady — дико стильный экшен-платформер с черным юмором, рогаликовой структурой и совершенно безумным главным героем.

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