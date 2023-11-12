БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а египет помнит об этом?Как Советский Сою...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Я бы еще добавил "С любовью!""Если русские не ...
  • Михаил Игнатов
    Несколько лет назад ЦРУ арестовало жену с дочерью (которые проживали в США) одного высокопоставленного сотрудника наш...Из элиты на нары:...

С ударом России западные ПВО и ПРО не справятся — заявили эксперты НАТО

С ударом России западные ПВО и ПРО не справятся — заявили эксперты НАТО

Если Третья мировая начнется сейчас, страны Североатлантического альянса её проиграют Михаил Зубов Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Стефанович Игорь Коротченко Константин Сивков На заявление главы Пентагона Ллойда Остина в американском конгрессе о том, что война НАТО с Россией не исключена, которое прозвучало 31 октября, западные эксперты ответили выступлениями, из которых следует, что такой конфликт может закончиться поражением блока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх