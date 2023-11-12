С ударом России западные ПВО и ПРО не справятся — заявили эксперты НАТО

Если Третья мировая начнется сейчас, страны Североатлантического альянса её проиграют Михаил Зубов Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Стефанович Игорь Коротченко Константин Сивков На заявление главы Пентагона Ллойда Остина в американском конгрессе о том, что война НАТО с Россией не исключена, которое прозвучало 31 октября, западные эксперты ответили выступлениями, из которых следует, что такой конфликт может закончиться поражением блока.