С ударом России западные ПВО и ПРО не справятся — заявили эксперты НАТО

Если Третья мировая начнется сейчас, страны Североатлантического альянса её проиграют Михаил Зубов Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Стефанович Игорь Коротченко Константин Сивков На заявление главы Пентагона Ллойда Остина в американском конгрессе о том, что война НАТО с Россией не исключена, которое прозвучало 31 октября, западные эксперты ответили выступлениями, из которых следует, что такой конфликт может закончиться поражением блока.
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