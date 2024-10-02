Российские авиакомпании задерживают рейсы в связи с обострением на Ближнем Востоке. Авиаперевозчики обратились к своим клиентам с рекомендацией воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из РФ.
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