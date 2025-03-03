Опубликованы фото салона бюджетной версии Lada Iskra SW Cross

В сети завирусились фотографии бюджетного интерьера Lada Iskra, сообщает Telegram-канал No Limits. "Первое, что обращает внимание, - двухцветный салон, также в отличие от максимальной комплектации, которую показали чуть раньше, в этой машине простые шайбы-крутилки у "печки" и вентиляции - без электронных индикаторов градусов температуры", - отмечает канал.